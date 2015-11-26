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Extrema

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31 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления EXTREMA

1 май 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от EXTREMA

24 янв 2020 : 		 Новое видео EXTREMA

12 сен 2019 : 		 Новое видео EXTREMA

24 апр 2019 : 		 Новый сингл EXTREMA

9 апр 2019 : 		 Новое видео EXTREMA

6 мар 2019 : 		 Новая песня EXTREMA

28 июн 2018 : 		 EXTREMA работают над новым альбомом

26 май 2016 : 		 Новая песня EXTREMA

20 май 2016 : 		 Новое видео EXTREMA

13 апр 2016 : 		 EXTREMA выпустят студийный EP

6 мар 2014 : 		 EXTREMA поменяли барабанщика

26 ноя 2013 : 		 Новое видео EXTREMA

13 авг 2013 : 		 Новое видео EXTREMA

23 апр 2013 : 		 Новое видео EXTREMA

28 мар 2013 : 		 Новый альбом EXTREMA выйдет в мае

16 янв 2013 : 		 Новое видео EXTREMA

8 июн 2012 : 		 EXTREMA записывают новый альбом

17 сен 2010 : 		 Новый басист в EXTREMA
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Профессиональное видео с выступления EXTREMA



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Видео полного выступления EXTREMA, которое проходило в рамках Pol’and’Rock Festival 2018, доступно для просмотра ниже.

EXTREMA - Complete "Live In Poland" Performance Streaming; Video



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