Альбом EXTREMA выйдет на виниле



13 января состоялся релиз виниловой версии альбома EXTREMA “The Positive Pressure of Injustice”, тираж которой составил триста экземпляров.



Трек-лист:



Side A

“This Toy”

“The Positive Pressure Of Injustice”

“Fear”

“Money Talks”

“New Confusion”





Side B

“Grey”

“Like Brothers”

“To Hell”

“On Your Feet, On Your Knees”

“Tell Me”







