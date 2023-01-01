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DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT
42
DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET...
39
JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7»
38
Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме...
34
Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS
26
все новости группы
Extrema
Италия
Thrash Metal
http://www.extremateam.com
Myspace:
http://www.myspace.com/extrema
15 июл 2023
:
Бокс-сет EXTREMA выйдет осенью
17 янв 2022
:
Альбом EXTREMA выйдет на виниле
31 дек 2020
:
Профессиональное видео с выступления EXTREMA
1 май 2020
:
Кавер-версия JUDAS PRIEST от EXTREMA
24 янв 2020
:
Новое видео EXTREMA
12 сен 2019
:
Новое видео EXTREMA
24 апр 2019
:
Новый сингл EXTREMA
9 апр 2019
:
Новое видео EXTREMA
6 мар 2019
:
Новая песня EXTREMA
28 июн 2018
:
EXTREMA работают над новым альбомом
26 май 2016
:
Новая песня EXTREMA
20 май 2016
:
Новое видео EXTREMA
13 апр 2016
:
EXTREMA выпустят студийный EP
6 мар 2014
:
EXTREMA поменяли барабанщика
26 ноя 2013
:
Новое видео EXTREMA
13 авг 2013
:
Новое видео EXTREMA
23 апр 2013
:
Новое видео EXTREMA
28 мар 2013
:
Новый альбом EXTREMA выйдет в мае
16 янв 2013
:
Новое видео EXTREMA
8 июн 2012
:
EXTREMA записывают новый альбом
17 сен 2010
:
Новый басист в EXTREMA
сегодня
Бокс-сет EXTREMA выйдет осенью
EXTREMA отметит 30-летие знакового альбома Tension At The Seams выпуском бокс-сета, включающего винил, кассеты, карточку для скачивания в цифровом варианте, значки, нашивку, стикер и книгу, рассказывающую об истории альбома.
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Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
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Контакты
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Сообщений нет