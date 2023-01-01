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Бокс-сет EXTREMA выйдет осенью



EXTREMA отметит 30-летие знакового альбома Tension At The Seams выпуском бокс-сета, включающего винил, кассеты, карточку для скачивания в цифровом варианте, значки, нашивку, стикер и книгу, рассказывающую об истории альбома.







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