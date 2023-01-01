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*DIRKSCHNEIDER исполняет ACCEPT 42
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*JEFF YOUNG: «Что это рыжее себе вообще позволяет7» 38
*Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Ню-металл - лучшее время для ме... 34
*Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS 26
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Extrema

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15 июл 2023 : 		 Бокс-сет EXTREMA выйдет осенью

17 янв 2022 : 		 Альбом EXTREMA выйдет на виниле

31 дек 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления EXTREMA

1 май 2020 : 		 Кавер-версия JUDAS PRIEST от EXTREMA

24 янв 2020 : 		 Новое видео EXTREMA

12 сен 2019 : 		 Новое видео EXTREMA

24 апр 2019 : 		 Новый сингл EXTREMA

9 апр 2019 : 		 Новое видео EXTREMA

6 мар 2019 : 		 Новая песня EXTREMA

28 июн 2018 : 		 EXTREMA работают над новым альбомом

26 май 2016 : 		 Новая песня EXTREMA

20 май 2016 : 		 Новое видео EXTREMA

13 апр 2016 : 		 EXTREMA выпустят студийный EP

6 мар 2014 : 		 EXTREMA поменяли барабанщика

26 ноя 2013 : 		 Новое видео EXTREMA

13 авг 2013 : 		 Новое видео EXTREMA

23 апр 2013 : 		 Новое видео EXTREMA

28 мар 2013 : 		 Новый альбом EXTREMA выйдет в мае

16 янв 2013 : 		 Новое видео EXTREMA

8 июн 2012 : 		 EXTREMA записывают новый альбом

17 сен 2010 : 		 Новый басист в EXTREMA
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|||| сегодня

Бокс-сет EXTREMA выйдет осенью



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EXTREMA отметит 30-летие знакового альбома Tension At The Seams выпуском бокс-сета, включающего винил, кассеты, карточку для скачивания в цифровом варианте, значки, нашивку, стикер и книгу, рассказывающую об истории альбома.

EXTREMA To Release 30th Anniversary Tension At The Seams Boxset In October




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