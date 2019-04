9 апр 2019



Новое видео EXTREMA



"For The Loved And The Lost", новое видео группы EXTREMA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Headbanging Forever, выход которого запланирован на десятое мая на Rockshots Records:



"The Call"

"Borders Of Fire"

"For The Loved And The Lost"

"Heavens Blind"

"Pitch Black Eyes"

"Headbanging Forever"

"Believer"

"Invisible"

"Paralyzed"

"The Showdown"

















+0 -1









просмотров: 115