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*Видео с текстом от DESTINITY 486
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*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 43
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 24
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 21
*Новое видео DREAM THEATER 19
*Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а? 19
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*Видео с текстом от DESTINITY 486
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 212
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 43
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*

Scardust

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29 янв 2025 : 		 Новое видео SCARDUST

7 дек 2024 : 		 Новое видео SCARDUST

31 авг 2024 : 		 Вокалистка SCARDUST в новом видео NINO HELFRICH

22 дек 2022 : 		 Дисней-металл от SCARDUST

15 авг 2022 : 		 SCARDUST исполняют NIGHTWISH с хором

14 мар 2022 : 		 Новое видео SCARDUST

19 фев 2021 : 		 Перемены в SCARDUST

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3 дек 2020 : 		 Новое видео SCARDUST

23 окт 2020 : 		 Новое видео SCARDUST

18 окт 2020 : 		 Новое видео SCARDUST

16 сен 2020 : 		 Новое видео SCARDUST

9 сен 2020 : 		 Новое видео SCARDUST

1 сен 2020 : 		 Новый альбом SCARDUST выйдет осенью

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10 июл 2019 : 		 Видео с выступления SCARDUST

30 май 2019 : 		 Видео с текстом от SCARDUST

11 мар 2019 : 		 SCARDUST подписали контракт с M-Theory Audio
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Новое видео SCARDUST



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RIP, новое видео группы SCARDUST, доступно для просмотра ниже.




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