Новое видео FULL OF HELL



"Burning Myrrh", новое видео группы FULL OF HELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Weeping Choir", выходящего 17 мая на Relapse. Альбом будет доступен на CD, виниле, кассетах и в цифровом виде.



Трек-лист:



"Burning Myrrh"

"Haunted Arches"

"Thundering Hammers"

"Rainbow Coil"

"Aria Of Jeweled Tears"

"Downward"

"Armory Of Obsidian Glass"

"Silmaril"

"Angels Gather Here"

"Ygramul The Many"

"Cellar Of Doors"















