сегодня



Новое видео FULL OF HELL



"Doors To Mental Agony", новое видео группы FULL OF HELL в ремиксе от "Ghostemane", доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Coagulated Bliss, релиз которого намечен на 26 апреля на Closed Casket Activities:



"Half Life Of Changelings"

"Doors To Mental Agony"

"Transmuting Chemical Burns"

"Fractures Bonds To Mecca"

"Coagulated Bliss"

"Bleeding Horizon"

"Vomiting Glass"

"Schizoid Rupture"

"Vacuous Dose"

"Gasping Dust"

"Gelding Of Men"

"Malformed Ligature"







