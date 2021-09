сегодня



Новое видео FULL OF HELL



"Reeking Tunnels", новое видео группы FULL OF HELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Garden Of Burning Apparitions", выходящего первого октября на Relapse Records.



Трек-лист:



"Guided Blight"

"Asphyxiant Blessing"

"Murmuring Foul Spring"

"Derelict Satellite"

"Burning Apparition"

"Eroding Shell"

"All Bells Ringing"

"Urchin Thrones"

"Industrial Messiah Complex"

"Reeking Tunnels"

"Non-Atomism"

"Celestial Heirarch"







+1 -0



просмотров: 181