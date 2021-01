сегодня



Новое видео FULL OF HELL



“Silmaril”, новое видео группы FULL OF HELL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Weeping Choir", выпущенного на Relapse Records.



Трек-лист:



"Burning Myrrh"

"Haunted Arches"

"Thundering Hammers"

"Rainbow Coil"

"Aria Of Jeweled Tears"

"Downward"

"Armory Of Obsidian Glass"

"Silmaril"

"Angels Gather Here"

"Ygramul The Many"

"Cellar Of Doors"







