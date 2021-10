сегодня



Новый альбом FULL OF HELL доступен для прослушивания



"Garden Of Burning Apparitions", новый альбом группы FULL OF HELL, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Guided Blight"

"Asphyxiant Blessing"

"Murmuring Foul Spring"

"Derelict Satellite"

"Burning Apparition"

"Eroding Shell"

"All Bells Ringing"

"Urchin Thrones"

"Industrial Messiah Complex"

"Reeking Tunnels"

"Non-Atomism"

"Celestial Heirarch"







