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Sinner

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26 мар 2019 : 		 Вокалистка ETERNAL IDOL на новом альбоме SINNER

18 сен 2018 : 		 SINNER продлили контракт с AFM Records

27 мар 2017 : 		 Новое видео SINNER

25 фев 2017 : 		 Новое видео SINNER

4 фев 2017 : 		 Видео с текстом от SINNER

29 янв 2017 : 		 Новый альбом SINNER выйдет весной

14 дек 2015 : 		 SINNER работают над новым материалом

25 авг 2013 : 		 Новое видео SINNER

16 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SINNER

30 июл 2013 : 		 Трейлер нового релиза SINNER

16 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза SINNER

29 окт 2012 : 		 SINNER перезапишут старые песни

9 сен 2011 : 		 Семплы с нового альбома SINNER

31 авг 2011 : 		 Новая песня SINNER

13 авг 2011 : 		 Новое видео SINNER

29 июл 2011 : 		 EPK от SINNER

23 июл 2011 : 		 Трейлер нового альбома SINNER

11 июл 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SINNER

10 фев 2011 : 		 SINNER возвращается в новом составе и с новым альбомом

29 май 2009 : 		 Подробности о переиздании альбомов SINNER

12 мар 2009 : 		 SINNER подтвердили шоу в Москве

4 сен 2008 : 		 SINNER: видео "Revolution" в сети

7 июл 2008 : 		 SINNER: трек-лист нового альбома

25 апр 2008 : 		 SINNER завершили запись нового альбома

20 апр 2008 : 		 SINNER в студии

10 янв 2007 : 		 SINNER: Видеоклип "Diary Of Evil" в сети
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Вокалистка ETERNAL IDOL на новом альбоме SINNER



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Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:

«Итак, мы начали новую главу в истории SINNER. Впервые я разделю вокальные партии с прекрасной Giorgia Colleluori (Eternal Idol), а Sascha Krebs (Rock Meets Classic) будет в студии. Markus Kullmann запишет ударные, Tom Naumann (Primal Fear) и Alexander Scholpp (Tarja) будут отвечать за риффы, а Dennis Ward будет нас записывать, и совсем скоро мы объявим имена звёздных гостей! Спасибо AFM за доверие — так зажжОм же!»

PRIMAL FEAR Bassist Gearing Up to Record New SINNER Album With ETERNAL IDOL Vocalist GIORGIA COLLELUORI





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