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Вокалистка ETERNAL IDOL на новом альбоме SINNER



Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:



«Итак, мы начали новую главу в истории SINNER. Впервые я разделю вокальные партии с прекрасной Giorgia Colleluori (Eternal Idol), а Sascha Krebs (Rock Meets Classic) будет в студии. Markus Kullmann запишет ударные, Tom Naumann (Primal Fear) и Alexander Scholpp (Tarja) будут отвечать за риффы, а Dennis Ward будет нас записывать, и совсем скоро мы объявим имена звёздных гостей! Спасибо AFM за доверие — так зажжОм же!»













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