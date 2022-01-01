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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 37
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
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Sinner

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10 июн 2022 : 		 Новая песня SINNER

6 май 2022 : 		 Новая песня SINNER

21 апр 2022 : 		 Новый альбом SINNER выйдет летом

31 мар 2022 : 		 SINNER на Atomic Fire Records

10 ноя 2020 : 		 SINNER — о новом альбоме

5 окт 2020 : 		 SINNER работают над новым материалом

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от SINNER

7 сен 2019 : 		 Новое видео SINNER с участием гитариста PRIMAL FEAR

16 авг 2019 : 		 Видео с текстом SINNER

10 июл 2019 : 		 SINNER о женщине в составе

6 июл 2019 : 		 Новое видео SINNER

30 июн 2019 : 		 SINNER выпустят сингл с Ronnie Romero

8 июн 2019 : 		 RICKY WARWICK — гость на новом альбоме SINNER

3 июн 2019 : 		 MAGNUS KARLSSON принял участие в записи нового альбома SINNER

26 мар 2019 : 		 Вокалистка ETERNAL IDOL на новом альбоме SINNER

18 сен 2018 : 		 SINNER продлили контракт с AFM Records

27 мар 2017 : 		 Новое видео SINNER

25 фев 2017 : 		 Новое видео SINNER

4 фев 2017 : 		 Видео с текстом от SINNER

29 янв 2017 : 		 Новый альбом SINNER выйдет весной

14 дек 2015 : 		 SINNER работают над новым материалом

25 авг 2013 : 		 Новое видео SINNER

16 авг 2013 : 		 Видео с текстом от SINNER

30 июл 2013 : 		 Трейлер нового релиза SINNER

16 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза SINNER

29 окт 2012 : 		 SINNER перезапишут старые песни
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Новая песня SINNER



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Atomic Fire опубликовали официальное видео с текстом к новому треку группы SINNER "Brotherhood". Композиция будет включена в новую студийную работу »Brotherhood«, выход которой намечен на 15 июля:

01. Bulletproof
02. We Came To Rock
03. Reach Out
04. Brotherhood
05. Refuse To Surrender
06. The Last Generation
07. Gravity
08. The Man They Couldn’t Hang
09. The Rocker Rides Away
10. My Scars
11. 40 Days 40 Nights
Bonus Track (physical only!)
12. When You Were Young (THE KILLERS Cover)




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