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SINNER — о новом альбоме



Лидер SINNER Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:



«Небольшие новости из лагеря по сочинению песен SINNER. Так как текущие глобальные проблемы займут намного больше времени, чем ожидалось, мы решили написать гораздо больше песен, пока не будем на 200 % довольны минимум 10 новыми треками! Пять песен уже утверждены, и я могу сказать, что это будет гораздо более тяжёлый, быстрый и мрачный альбом, чем вы ожидали!»







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