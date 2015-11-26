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Sinner

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16 июл 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза SINNER

29 окт 2012 : 		 SINNER перезапишут старые песни

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13 авг 2011 : 		 Новое видео SINNER

29 июл 2011 : 		 EPK от SINNER
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SINNER — о новом альбоме



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Лидер SINNER Mat Sinner опубликовал следующее сообщение:

«Небольшие новости из лагеря по сочинению песен SINNER. Так как текущие глобальные проблемы займут намного больше времени, чем ожидалось, мы решили написать гораздо больше песен, пока не будем на 200 % довольны минимум 10 новыми треками! Пять песен уже утверждены, и я могу сказать, что это будет гораздо более тяжёлый, быстрый и мрачный альбом, чем вы ожидали!»

SINNER - New Album Will Be



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