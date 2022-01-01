Новая песня SINNER

Atomic Fire опубликовали официальное видео с текстом к новому треку группы SINNER "Bulletproof". Композиция будет включена в новую студийную работу »Brotherhood«, выход которой намечен на 15 июля:
01. Bulletproof
02. We Came To Rock
03. Reach Out
04. Brotherhood
05. Refuse To Surrender
06. The Last Generation
07. Gravity
08. The Man They Couldn’t Hang
09. The Rocker Rides Away
10. My Scars
11. 40 Days 40 Nights
Bonus Track (physical only!)
12. When You Were Young (THE KILLERS Cover)
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