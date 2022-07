сегодня



SINNER в чартах



Новая работа SINNER, Brotherhood, дебютировала на второй строчке чартов родной страны — это лучшее достижение группы в карьере.



Трек-лист:



01. Bulletproof

02. We Came To Rock

03. Reach Out

04. Brotherhood

05. Refuse To Surrender

06. The Last Generation

07. Gravity

08. The Man They Couldn’t Hang

09. The Rocker Rides Away

10. My Scars

11. 40 Days 40 Nights

Bonus Track (physical only!)

12. When You Were Young (THE KILLERS Cover)







