SINNER в чартах

Новая работа SINNER, Brotherhood, дебютировала на второй строчке чартов родной страны — это лучшее достижение группы в карьере.
Трек-лист:
01. Bulletproof
02. We Came To Rock
03. Reach Out
04. Brotherhood
05. Refuse To Surrender
06. The Last Generation
07. Gravity
08. The Man They Couldn’t Hang
09. The Rocker Rides Away
10. My Scars
11. 40 Days 40 Nights
Bonus Track (physical only!)
12. When You Were Young (THE KILLERS Cover)
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