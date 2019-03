сегодня



THEM выпустят сингл летом



THEM седьмого июня выпустят семидюймовый сингл с новым треком "Back In The Garden Where Death Sleeps". Он будет доступен на всех концертах группы уже начиная с мая этого года, а в остальные магазины поступит в июне.













