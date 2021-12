сегодня



Новая песня THEM



"Encore", новая песня группы THEM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек был записан во время работы над альбомом "Return To Hemmersmoor", а выход нового полноформатного релиза намечен на 2022 год.







