Новый альбом THEM выйдет осенью



THEM сообщили о том, что новая работа получила название Fear City и будет выпущена 28 октября на Steamhammer/SPV. Первый сингл, '‘Welcome To Fear City'’, будет представлен 19 августа, а второй, "Retro 54" — 30 сентября. Альбом будет доступен на CD в диджипаке, на зеленом виниле, в варианте CD/LP с футболкой и в цифровом виде:



"Excito"

"Flight Of The Concorde"

"Fear City"

"Retro 54"

"An Ear For the Action"

"Graffiti Park"

"191st Street"

"Home Stretch"

"The Crossing Of Hellgate Bridge"

"Death On The Downtown Metro"

"Stay Tuned…"

"A Most Violent Year"

"The Deconsecrated House Of Sin"

"In The 11th Hour"







