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Them

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Новое видео THEM



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"Battle Blood", новое видео группы THEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Return To Hemmersmoor", выходящего 30 октября на SPV/Steamhammer. Альбом будет доступен в следующих форматах: диджипак, двойной разворотный винил, издание с CD/винилом и футболкой, а также в виде скачивания и стриминга.

Трек-лист:

"Diluvium"
"Age Of Ascension"
"The Tumultuous Voyage To Hemmersmoor"
"Free"
"Field Of Immortality"
"The Thin Veil"
"Waken"
"Memento Mori"
"Hellhounds: The Harbingers Of Death"
"Battle Blood"
"Maestro’s Last Stand"
"Finis"

THEM Debut Official Music Video For "Battle Blood"



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