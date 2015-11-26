Видео с текстом от THEM

"Free", новое видео с текстом группы THEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Return To Hemmersmoor", выходящего 30 октября на SPV/Steamhammer. Альбом будет доступен в следующих форматах: диджипак, двойной разворотный винил, издание с CD/винилом и футболкой, а также в виде скачивания и стриминга.
Трек-лист:
"Diluvium"
"Age Of Ascension"
"The Tumultuous Voyage To Hemmersmoor"
"Free"
"Field Of Immortality"
"The Thin Veil"
"Waken"
"Memento Mori"
"Hellhounds: The Harbingers Of Death"
"Battle Blood"
"Maestro’s Last Stand"
"Finis"
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