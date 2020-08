сегодня



Видео с текстом от THEM



"Free", новое видео с текстом группы THEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Return To Hemmersmoor", выходящего 30 октября на SPV/Steamhammer. Альбом будет доступен в следующих форматах: диджипак, двойной разворотный винил, издание с CD/винилом и футболкой, а также в виде скачивания и стриминга.



Трек-лист:



"Diluvium"

"Age Of Ascension"

"The Tumultuous Voyage To Hemmersmoor"

"Free"

"Field Of Immortality"

"The Thin Veil"

"Waken"

"Memento Mori"

"Hellhounds: The Harbingers Of Death"

"Battle Blood"

"Maestro’s Last Stand"

"Finis"







