Новое видео FLESHGOD APOCALYPSE



"Morphine Waltz", новое видео FLESHGOD APOCALYPSE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Opera, релиз которого состоялся 23 августа на Nuclear Blast Records:



"Ode to Art (De’ Sepolcri)"

"I Can Never Die"

"Pendulum"

"Bloodclock"

"At War With My Soul"

"Morphine Waltz"

"Matricide 8.21"

"Per Aspera Ad Astra"

"Till Death Do Us Part"

"Opera"







