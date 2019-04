сегодня



Новый альбом AVALON выйдет летом



Frontiers Music Srl объявили о том, что новая студийная работа Timo Tolkki AVALON, получившая название Return To Eden, будет выпущен четырнадцатого июня:



"Enlighten"

"Promises" (feat. Todd Michael Hall)

"Return to Eden" (feat. Mariangela Demurtas, Zachary Stevens, & Todd Michael Hall)

"Hear My Call" (feat. Anneke Van Giersbergen)

"Now and Forever" (feat. Todd Michael Hall)

"Miles Away" (feat. Zachary Stevens)

"Limits" (feat. Eduard Hovinga)

"We Are the Ones" (feat. Anneke Van Giersbergen)

"Godsend" (feat. Mariangela Demurtas)

"Give Me Hope" (feat. Eduard Hovinga)

"Wasted Dreams" (feat. Zachary Stevens)

"Guiding Star" (feat. Mariangela Demurtas)













