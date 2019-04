сегодня



Новое видео AVALON



"Promises", новое видео группы TIMO TOLKKI'S AVALON, доступно для просмотра ниже. Эта песня, главные вокальные партии для которой исполнил Todd Michael Hall (RIOT V), взята из альбома "Return To Eden", выходящего 14 июня на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



01. Enlighten

02. Promises (feat. Todd Michael Hall)

03. Return To Eden (feat. Mariangela Demurtas, Zachary Stevens, & Todd Michael Hall)

04. Hear My Call (feat. Anneke Van Giersbergen)

05. Now and Forever (feat. Todd Michael Hall)

06. Miles Away (feat. Zachary Stevens)

07. Limits (feat. Eduard Hovinga)

08. We Are The Ones (feat. Anneke Van Giersbergen)

09. Godsend (feat. Mariangela Demurtas)

10. Give Me Hope (feat. Eduard Hovinga)

11. Wasted Dreams (feat. Zachary Stevens)

12. Guiding Star (feat. Mariangela Demurtas)



















+0 -1



( 2 )





просмотров: 719