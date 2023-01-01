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*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 26
*Потери в NERVOSA 23
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 21
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 19
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 12
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Timo Tolkki's Avalon

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7 фев 2023 : 		 TIMO TOLKKI готовит акустический релиз

22 июн 2021 : 		 Видео с текстом от TIMO TOLKKI'S AVALON

11 май 2021 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S AVALON

14 апр 2021 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S AVALON

17 июн 2019 : 		 Новое видео AVALON с участием MARIANGELA DEMURTAS

20 май 2019 : 		 Видео с текстом от AVALON с участием ANNEKE VAN GIERSBERGEN

24 апр 2019 : 		 Новое видео AVALON

10 апр 2019 : 		 Новый альбом AVALON выйдет летом

27 май 2014 : 		 Видео с текстом от AVALON

7 апр 2014 : 		 Вокалистка NIGHTWISH в новом видео AVALON

25 мар 2014 : 		 EPK от AVALON

12 мар 2014 : 		 Детали нового альбома AVALON

6 мар 2014 : 		 Тизер нового альбома AVALON

31 янв 2014 : 		 Гости на новом альбоме AVALON

10 дек 2013 : 		 Вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме AVALON

6 дек 2013 : 		 TIMO TOLKKI: «Для меня STRATOVARIUS умер после 2004 года»

30 ноя 2013 : 		 AVALON начали работу в студии

28 окт 2013 : 		 TUOMO LASSILA на новом альбоме AVALON

8 окт 2013 : 		 Новый альбом AVALON выйдет в 2014

2 май 2013 : 		 Новый сингл AVALON

2 май 2013 : 		 Лимитированное издание AVALON

25 мар 2013 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S AVALON

15 мар 2013 : 		 Подробности и трек-лист дебютного альбома TIMO TOLKKI'S AVALON

26 фев 2013 : 		 Новый тизер TIMO TOLKKI'S AVALON

18 фев 2013 : 		 Тизер THE LAND OF NEW HOPE
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|||| 7 фев 2023

TIMO TOLKKI готовит акустический релиз



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TIMO TOLKKI опубликовал следующее сообщение:

«Я ушел от всех звукозаписывающих компаний и музыкальных издательств, а также обхожу стороной многих концертных промоутеров. Я больше не связан ни с кем из них, и с гордостью могу сказать, что сегодня все права на три моих сольных альбома принадлежат мне: Classical Variations And Other Themes, Hymn To Life и Saana - Warrior Of Light pt1. Я удалил их из потоковых сервисов, и в ближайшие месяцы я снова выпущу их в виде ремастированных 24-битных версий с некоторыми классными бонусами.

После завершения очень успешного тура по Латинской Америке в октябре 2022 года я задумался о многом. Дружба и товарищество с Alessandro Conti, Alex Landenburg (Kamelot, Cyhra) и Jari Kainulainen (ex-Stratovarius) были для меня чем-то особенным. Мы стали очень близки, и я не помню, чтобы когда-нибудь было так весело и интересно, как во время этого тура.

Набравшись позитива, я составил план на 2023-2025 годы. Сейчас я отправляюсь в акустический тур по Латинской Америке с Alessandro Conti, который начнется в Мехико 1 марта 2023 года. Я надеюсь увидеть всех вас там! Мы приготовили для вас потрясающий музыкальный набор песен!

В связи с этим я готовлю к выпуску новый акустический альбом под названием Renaissance Acoustica. Это сборник песен, которые я сочинил для Stratovarius. Версии не всегда соответствуют оригиналам, на самом деле мы создали нечто совершенно новое. В альбом также войдут бонус-треки из Hymn To Life и Classical Variations And Other Themes.

Я самостоятельно финансировал этот альбом из средств, заработанных во время последнего тура. Я очень старался сделать его интересным и надеюсь, что он понравится всем вам так же, как и нам. Альбом будет доступен исключительно на моем сайте, дата выхода - 13 февраля. Он предлагается в виде высококачественных 24-битных wav-файлов, которые вы можете загрузить на свои устройства (телефоны, ноутбуки и компьютеры).

Чтобы иметь возможность слушать этот альбом, я использую систему под названием "Pay What You Want". Это действительно именно то, о чем говорится: вы решаете, сколько вы хотите за это заплатить, а затем завершаете покупку и попадаете в специальное приложение для скачивания альбома, включая обложку и бонусные материалы.

Я хочу сказать, что все доходы от продажи альбомов идут непосредственно мне. Между ними нет никакой звукозаписывающей компании. Сколько вы хотите заплатить, зависит только от вас. Я надеюсь, что вы сможете поддержать меня и мою музыку в ближайшие годы таким образом. Любая ваша помощь будет очень ценна.

Я очень горжусь своей независимостью и с большим оптимизмом смотрю в будущее. Спасибо вам за вашу удивительную поддержку в течение последних 30 лет и, надеюсь, за многие последующие годы».

TIMO TOLKKI Gearing Up To Release Acoustic Album Featuring Reworked STRATOVARIUS Songs, Solo Albums To Be Reissued - "My Road To Independence In The Music Industry"




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