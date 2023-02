7 фев 2023



TIMO TOLKKI готовит акустический релиз



TIMO TOLKKI опубликовал следующее сообщение:



«Я ушел от всех звукозаписывающих компаний и музыкальных издательств, а также обхожу стороной многих концертных промоутеров. Я больше не связан ни с кем из них, и с гордостью могу сказать, что сегодня все права на три моих сольных альбома принадлежат мне: Classical Variations And Other Themes, Hymn To Life и Saana - Warrior Of Light pt1. Я удалил их из потоковых сервисов, и в ближайшие месяцы я снова выпущу их в виде ремастированных 24-битных версий с некоторыми классными бонусами.



После завершения очень успешного тура по Латинской Америке в октябре 2022 года я задумался о многом. Дружба и товарищество с Alessandro Conti, Alex Landenburg (Kamelot, Cyhra) и Jari Kainulainen (ex-Stratovarius) были для меня чем-то особенным. Мы стали очень близки, и я не помню, чтобы когда-нибудь было так весело и интересно, как во время этого тура.



Набравшись позитива, я составил план на 2023-2025 годы. Сейчас я отправляюсь в акустический тур по Латинской Америке с Alessandro Conti, который начнется в Мехико 1 марта 2023 года. Я надеюсь увидеть всех вас там! Мы приготовили для вас потрясающий музыкальный набор песен!



В связи с этим я готовлю к выпуску новый акустический альбом под названием Renaissance Acoustica. Это сборник песен, которые я сочинил для Stratovarius. Версии не всегда соответствуют оригиналам, на самом деле мы создали нечто совершенно новое. В альбом также войдут бонус-треки из Hymn To Life и Classical Variations And Other Themes.



Я самостоятельно финансировал этот альбом из средств, заработанных во время последнего тура. Я очень старался сделать его интересным и надеюсь, что он понравится всем вам так же, как и нам. Альбом будет доступен исключительно на моем сайте, дата выхода - 13 февраля. Он предлагается в виде высококачественных 24-битных wav-файлов, которые вы можете загрузить на свои устройства (телефоны, ноутбуки и компьютеры).



Чтобы иметь возможность слушать этот альбом, я использую систему под названием "Pay What You Want". Это действительно именно то, о чем говорится: вы решаете, сколько вы хотите за это заплатить, а затем завершаете покупку и попадаете в специальное приложение для скачивания альбома, включая обложку и бонусные материалы.



Я хочу сказать, что все доходы от продажи альбомов идут непосредственно мне. Между ними нет никакой звукозаписывающей компании. Сколько вы хотите заплатить, зависит только от вас. Я надеюсь, что вы сможете поддержать меня и мою музыку в ближайшие годы таким образом. Любая ваша помощь будет очень ценна.



Я очень горжусь своей независимостью и с большим оптимизмом смотрю в будущее. Спасибо вам за вашу удивительную поддержку в течение последних 30 лет и, надеюсь, за многие последующие годы».







