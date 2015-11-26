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Timo Tolkki's Avalon

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6 мар 2014 : 		 Тизер нового альбома AVALON

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8 окт 2013 : 		 Новый альбом AVALON выйдет в 2014

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2 май 2013 : 		 Лимитированное издание AVALON

25 мар 2013 : 		 Новое видео TIMO TOLKKI'S AVALON

15 мар 2013 : 		 Подробности и трек-лист дебютного альбома TIMO TOLKKI'S AVALON

26 фев 2013 : 		 Новый тизер TIMO TOLKKI'S AVALON

18 фев 2013 : 		 Тизер THE LAND OF NEW HOPE
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|||| 11 май 2021

Новое видео TIMO TOLKKI'S AVALON



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"The Fire And The Sinner", новое видео TIMO TOLKKI'S AVALON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Enigma Birth", выход которого намечен на 18 июня на Frontiers Music Srl. Над материалом для альбома Timo работал вместе с Aldo Lonobile (SECRET SPHERE, ARCHON ANGEL, SWEET OBLIVION), а в качестве гостей в записи принимали участие такие вокалисты как James LaBrie (DREAM THEATER), Jake E (ex-AMARANTHE, CYRHA), Marina La Torraca (PHANTOM ELITE, EXIT EDEN), Brittney Slayes (UNLEASH THE ARCHERS), Raphael Mendes (ICON OF SIN), Fabio Lione (RHAPSODY, ANGRA, ETERNAL IDOL), Caterina Nix (CHAOS MAGIC) и Pellek.

Трек-лист:

01. The Enigma Birth (feat. Pellek)

02. I Just Collapse (feat. Caterina Nix)

03. Memories (feat. Caterina Nix, Brittney Slayes)

04. Master Of Hell (feat. Raphael Mendes)

05. Beautiful Lie (feat. James LaBrie)

06. Truth (feat. Jake E)

07. Another Day (feat. Marina La Torraca)

08. Beauty And War (feat. Raphael Mendes)

09. Dreaming (feat. Fabio Lione)

10. The Fire And The Sinner (feat. Jake E, Brittney Slayes)

11. Time (feat. Marina La Torraca)

12. Without Fear (feat. Fabio Lione)


Состав:

Timo Tolkki - Guitar
Andrea Arcangeli - Bass
Marco Lazzarini - Drums
Antonio Agate - Keyboards, Orchestra
Additional guitars by Federico Maraucci and Aldo Lonobile

TIMO TOLKKI'S AVALON Releases 'The Fire And The Sinner' Video Feat. JAKE E, BRITTNEY SLAYES








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Exceptional


11 май 2021, 21:48		Эмоций не вызывает

Lord Iscariah


11 май 2021, 23:33		Музыка для гейских вечеринок

Xander


12 май 2021, 01:18		Да ладно, не хуже не лучше того, что он делал раньше


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