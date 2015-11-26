"The Fire And The Sinner", новое видео TIMO TOLKKI'S AVALON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Enigma Birth", выход которого намечен на 18 июня на Frontiers Music Srl. Над материалом для альбома Timo работал вместе с Aldo Lonobile (SECRET SPHERE, ARCHON ANGEL, SWEET OBLIVION), а в качестве гостей в записи принимали участие такие вокалисты как James LaBrie (DREAM THEATER), Jake E (ex-AMARANTHE, CYRHA), Marina La Torraca (PHANTOM ELITE, EXIT EDEN), Brittney Slayes (UNLEASH THE ARCHERS), Raphael Mendes (ICON OF SIN), Fabio Lione (RHAPSODY, ANGRA, ETERNAL IDOL), Caterina Nix (CHAOS MAGIC) и Pellek.
Exceptional
Lord Iscariah
Xander
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