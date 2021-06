сегодня



Видео с текстом от TIMO TOLKKI'S AVALON



"Beautiful Lie", новое видео с текстом от TIMO TOLKKI'S AVALON, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Enigma Birth", выход которого состоялся 18 июня на Frontiers Music Srl. Над материалом для альбома Timo работал вместе с Aldo Lonobile (SECRET SPHERE, ARCHON ANGEL, SWEET OBLIVION), а в качестве гостей в записи принимали участие такие вокалисты, как James LaBrie (DREAM THEATER), Jake E (ex-AMARANTHE, CYRHA), Marina La Torraca (PHANTOM ELITE, EXIT EDEN), Brittney Slayes (UNLEASH THE ARCHERS), Raphael Mendes (ICON OF SIN), Fabio Lione (RHAPSODY, ANGRA, ETERNAL IDOL), Caterina Nix (CHAOS MAGIC) и Pellek.



Трек-лист:



01. The Enigma Birth (feat. Pellek)



02. I Just Collapse (feat. Caterina Nix)



03. Memories (feat. Caterina Nix, Brittney Slayes)



04. Master Of Hell (feat. Raphael Mendes)



05. Beautiful Lie (feat. James LaBrie)



06. Truth (feat. Jake E)



07. Another Day (feat. Marina La Torraca)



08. Beauty And War (feat. Raphael Mendes)



09. Dreaming (feat. Fabio Lione)



10. The Fire And The Sinner (feat. Jake E, Brittney Slayes)



11. Time (feat. Marina La Torraca)



12. Without Fear (feat. Fabio Lione)





Состав:



Timo Tolkki - Guitar

Andrea Arcangeli - Bass

Marco Lazzarini - Drums

Antonio Agate - Keyboards, Orchestra

Additional guitars by Federico Maraucci and Aldo Lonobile







