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Frank Zappa

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Видео с репетиции голограммы FRANK ZAPPA



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Eyellusion, ведущая компания по производству голограмм для живых выступлений, объявила о том, что любимые музыканты поклонников Заппы поддержат тур голограммы "The Bizarre World Of Frank Zappa" («Причудливый мир Фрэнка Заппы»), который дебютирует в апреле этого года в США. Девять концертов в США начнутся с шоу, которое состоится 19 апреля, а в мае стартует тур с семью выступлениями в Европе. Дополнительные даты будут объявлены в ближайшие месяцы.

В 1974 году Фрэнк Заппа превратил своё репетиционное пространство в Лос-Анджелесе в звуковую сцену и стал проводить невероятные представления, которые видели и слышали только операторы камер в комнате. Аудиозаписи этих выступлений, которые были заперты в хранилищах Заппы в течение 44 лет, послужат основой для самого амбициозного голографического тура в мире на сегодняшний день. Концертное представление создаётся в тесном сотрудничестве с Zappa Family Trust.

Голографическая гастрольная группа "Bizarre World Of Frank Zappa" для этой монументальной серии шоу состоит из бывших коллег Заппы. В гастрольную группу входят гитаристы Ray White и Mike Keneally, басист Scott Thunes, мультиинструменталист Robert Martin, перкуссионист Ed Mann, а также барабанщик и архивариус Заппы — Joe "Vaultmeister" Travers.

«Будучи футуристом и энтузиастом голограмм, Фрэнк бесстрашно разрушал границу за границей как артист, и в знак уважения к его неукротимому духу мы собираемся сделать это снова, через 25 лет после его кончины», — сказал Ахмет Заппа, вице-президент по развитию бизнеса Eyellusion и соуправляющий Zappa Family Trust.

«Мы с нетерпением ждём мировой премьеры нескольких композиций Фрэнка Заппы. Эти потрясающие концерты, которые мы готовим, чествуют музыку, часто сюрреалистические образы и юмор, синонимичные с Фрэнком. Мы будем раздвигать границы того, что каждый видел в голографическом виде на сцене раньше. Обстоятельства, предметы, места и сюжеты из песен и воображения Фрэнка впервые будут воплощены в жизнь. Мы очеловечиваем музыку Фрэнка, используя различные визуальные приёмы, художественные стили, классические образы из обложек его альбомов и персонажей его песен, кульминацией которых стал исключительно причудливый музыкальный опыт.

Мы с отцом активно обсуждали 3D и "голографию", и он активно занимался этой концепцией. Он посвятил этой теме половину главы своей книги "The Real Frank Zappa Book" («Книга настоящего Фрэнка Заппы»). Это любовное письмо и путешествие в честь гениального мастерства Фрэнка Заппы. Что касается меня, я чувствую, что заканчиваю то, что мой отец начал много лет назад. И давайте не будем забывать, что сам Фрэнк, как никто другой, задаст жару своим поклонникам вместе со своими товарищами по группе».

Видео с репетиции доступно ниже.



Watch FRANK ZAPPA Hologram Play Guitar During 'Bizarre World' Tour Rehearsals




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