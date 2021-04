28 апр 2021



Концертный релиз FRANK ZAPPA выйдет летом



Восемнадцатого июня на двойном CD, четырех винилах и в цифровом варианте состоится релиз концертного альбома FRANK ZAPPA, Zappa'88:



Disc 1



"We Are Doing Voter Registration Here"

"The Black Page" (New Age Version)

"I Ain’t Got No Heart"

"Love Of My Life"

"Inca Roads"

"Sharleena"

"Who Needs The Peace Corps?"

"I Left My Heart In San Francisco"

"Dickie’s Such An Asshole"

"When The Lie’s So Big"

"Jesus Thinks You’re A Jerk"

"Sofa #1"

"One Man, One Vote"

"Happy Birthday, Chad!"

"Packard Goose Pt. 1"

"Royal March From L’Histoire Du Soldat"

"Theme From The Bartok Piano Concerto #3"

"Packard Goose Pt. II"

"The Torture Never Stops Pt. I"

"Theme From Bonanza"



Disc 2



"Lonesome Cowboy Burt"

"The Torture Never Stops Pt. II"

"City Of Tiny Lites"

"Pound For A Brown"

"The Beatles Medley"

"Peaches En Regalia"

"Stairway To Heaven"

"I Am The Walrus"

"Whipping Post"

"Bolero"

"America The Beautiful"







