“200 Motels” FRANK ZAPPA вышел на шести дисках



Выпущенный в октябре 1971 года альбом “200 Motels” вышел в делюкс-версии на шести дисках:



Disc 1: Part One of the remastered Original Soundtrack album;



Disc 2: Part Two of the remastered Original Soundtrack album, plus a selection of demos and out-takes and alternative takes of material from the previous year’s Chunga’s Revenge album;



Disc 3: 200 Motels “Dialog Protection Reels” – Part One;



Disc 4: 200 Motels “Dialog Protection Reels” – Part Two and bonus tracks;



Disc 5: 200 Motels – alternate takes and out-takes;



Disc 6: 200 Motels – alternate takes and out-takes and bonus tracks.







