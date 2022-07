Каталог FRANK ZAPPA ушёл к Universal Music Group

сегодня



Компания Universal Music Group объявила о заключении соглашения между Муном, Двизилом, Ахметом и Дивой Заппа (Zappa Trust) о приобретении имущества Фрэнка Заппы, включая его обширные записи, издательский каталог культовых песен, архив фильмов и полное содержимое The Vault, почти мифического хранилища, в котором находится дело всей жизни покойного Заппы. Эти материалы охватывают плодотворную сорокалетнюю карьеру легендарного новаторского музыканта, признанного композитора, виртуозного гитариста и выдающегося активиста.



С приобретением, которое дополнительно включает имя и образ Фрэнка Заппы, Universal Music Enterprises (UMe), глобальная компания UMG по производству и продаже музыкальных альбомов, и Universal Music Publishing Group (UMPG), ведущий музыкальный издатель компании, будут опираться на уже успешный опыт сотрудничества с Zappa Trust, чтобы расширить карьеру Фрэнка Заппы как первопроходца, новатора, выдающегося музыканта и бесстрашного артиста, который бросил вызов музыке и культуре своим нетрадиционным и бескомпромиссным видением и защитой интересов.



Согласно новому соглашению, UMPG приобретает полный издательский каталог Заппы, включая "Watermelon In Easter Hay", "Cosmik Debris", "Peaches En Regalia", "Uncle Remus", "Joe's Garage" и сотни других. Описанный журналом American Songwriter как «гений композиции», Заппа известен тем, что сочинял песни, дающие мудрые советы ("Don't Eat The Yellow Snow"), проницательную критику культуры ("Valley Girl" и "Trouble Every Day"), сатиру на диско ("Dancin' Fool") и серьёзные оркестровые композиции ("The Perfect Stranger" и "Strictly Genteel").



Фонд Заппы заявил:



«Десять лет назад Гейл Заппа сотрудничала с UMe, чтобы перенести музыку Фрэнка Заппы в цифровую эпоху и помочь расширить бизнес Фрэнка Заппы по всему миру, положив начало плодотворному партнёрству, которое привело к экспоненциальному росту. Вместе за последнее десятилетие мы сделали обширный каталог музыки Фрэнка доступным для потокового вещания и скачивания, переиздали многие из его ключевых альбомов на виниле, создали множество интересных архивных релизов и обширных коллекционных изданий, включая серию, посвящённую легендарным концертам ФЗ на Хэллоуин, и были номинированы на "Грэмми" за оркестровый альбом "200 Motels (The Suites)".



UMG сполна доказали свою страсть к творчеству Фрэнка, поэтому вся семья Заппы — Мун, Двизил, Ахмет и Дива — с радостью передают эстафету новым вечным распорядителям всего, что связано с Фрэнком Заппой. Старые и новые поклонники получат больше того, что они хотят: больше музыки Фрэнка Заппы на долгие годы.



Фрэнк выпустил свой первый альбом на Verve Records в 1966 году с дебютным альбомом THE MOTHERS OF INVENTION "Freak Out!", так что это настоящий кульминационный момент более чем пять десятилетий спустя, и мы знаем, что его музыка и наследие будут в самых лучших руках для будущих поколений».



Президент и генеральный директор UMe Брюс Резникофф добавил:



«Для нас было большой честью работать с семьёй Заппы над выпуском музыки Фрэнка Заппы по всему миру, расширять его аудиторию и защищать его наследие в течение последнего десятилетия. Заппа был новаторским, дальновидным артистом, создавшим невероятное количество работ, и мы очень гордимся тем, что Гейл, а теперь и его дети, доверили нам его важное наследие. Мы будем продолжать разрабатывать инновационные способы отметить его обширный и влиятельный каталог как для давних поклонников, так и для тех, кто только открывает для себя его гениальность. Будучи плодовитым творцом, намного опередившим свое время, Фрэнк Заппа постоянно творил и записывал, он оставил после себя сокровищницу необыкновенной, ещё не изданной музыки и видео в своём хранилище, которое поможет нам открыть новую эру поклонников Фрэнка Заппы».



Марк Чимино, главный операционный директор Universal Music Publishing Group, сказал:



«Мощный голос в музыке и культуре, Фрэнк Заппа был одним из самых ярких артистов своего времени. Для нас большая честь приветствовать влиятельный каталог песен Заппы и то, что его наследство выбрало UMG для поддержания его артистизма и развития его огромного наследия по всему миру».







