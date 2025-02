сегодня



Видео с текстом от CARNAL FORGE



CARNAL FORGE опубликовали официальное видео с текстом на песню “The Final Enemy”, которая будет включена в выходящий седьмого марта на ViciSolum Productions ЕР The Fractured Process:



“The Final Enemy”

“Fragment Of Sanity”

“Ready To Burn” http://www.carnalforge.com







