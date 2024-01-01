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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 25
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D-A-D

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Видео с текстом от D-A-D



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D-A-D опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Ghost", которая войдет в новый альбом "Speed Of Darkness", выход которого намечен на четвертое октября на AFM Records.




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