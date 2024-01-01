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Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми...
53
Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн...
53
MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA
30
SLASH: «Нет ничего лучше блюза»
28
GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ...
25
TED NUGENT о месячнике гордости
18
Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!»
17
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Сидячий W.A.S.P.
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Видео полного выступления SCORPIONS
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Фраза, имя группы
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Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми...
53
Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн...
53
MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA
30
SLASH: «Нет ничего лучше блюза»
28
GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ...
25
все новости группы
D-A-D
Дания
-
http://www.d-a-d.dk/
Myspace:
http://www.myspace.com/dad
18 июн 2024
:
Видео с текстом от D-A-D
25 май 2024
:
Профессиональное видео полного выступления D-A-D
20 май 2024
:
Новые песни D-A-D
24 май 2021
:
Переиздание D-A-D выйдет на виниле
16 июл 2020
:
Профессиональное видео полного выступления D-A-D
1 окт 2019
:
Видео с выступления D-A-D
12 сен 2019
:
Новое видео D-A-D
11 июн 2019
:
Новое видео с текстом от D-A-D
6 май 2019
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Обложка и трек-лист нового альбома D-A-D
5 апр 2019
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Новая песня D-A-D
27 май 2016
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D-A-D приступят к записи нового альбома в октябре
26 май 2012
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Новое видео D-A-D
сегодня
Видео с текстом от D-A-D
D-A-D опубликовали официальное видео с текстом на песню "The Ghost", которая войдет в новый альбом "Speed Of Darkness", выход которого намечен на четвертое октября на AFM Records.
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Сообщений нет