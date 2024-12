сегодня



Видео с текстом от D-A-D



D-A-D опубликовали официальное видео с текстом на песню "1st, 2nd & 3rd", которая войдет в новый альбом "Speed Of Darkness", выход которого состоялся четвертого октября на AFM Records:



01. God Prays To Man

02. 1st, 2nd & 3rd

03. The Ghost

04. Speed Of Darkness

05. Head Over Heels

06. Live By Fire

07. Crazy Wings

08. Keep That Mother Down

09. Strange Terrain

10. In My Hands

11. Everything Is Gone Now

12. Automatic Survival

13. Waiting Is The Way

14. I'm Still Here







