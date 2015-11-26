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Видео с выступления ADLER 'S APPETITE



Фэн-видео с выступления группы ADLER'S APPETITE, которое состоялось в рамках фестиваля M3 Rock в Коламбии, штат Мэриленд, доступно для просмотра ниже.



























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