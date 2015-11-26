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STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES



Видео с выступления STEVEN ADLER в рамках фестиваля Rocktember Music Festival, Hinckley, Minnesota, состоявшегося одиннадцатого сентября, доступно для просмотра ниже.







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