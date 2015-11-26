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Adler

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16 июл 2021 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

7 июл 2021 : 		 STEVEN ADLER исполняет материал GUNS N' ROSES

31 дек 2019 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

18 дек 2019 : 		 STEVEN ADLER о выступлении с бывшими коллегами

3 сен 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

16 июл 2019 : 		 STEVEN ADLER впервые выступил вживую после инцидента с ранением

5 июл 2019 : 		 STEVEN ADLER принес извинения

30 июн 2019 : 		 STEVEN ADLER не пытался покончить с собой, а колотое ранение — «несчастный случай»

28 июн 2019 : 		 Бывший барабанщик GUNS N 'ROSES госпитализирован после попытки себя зарезать

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

7 май 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

3 янв 2019 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

17 дек 2018 : 		 Видео с выступления бывшего барабанщика GUNS N' ROSES

30 авг 2018 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

22 авг 2018 : 		 STEVEN ADLER вновь поменял вокалиста

8 июн 2018 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

22 май 2018 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES вместе с участниками STEEL PANTHER

15 май 2018 : 		 Видео с выступления новой группы STEVEN ADLER

8 май 2018 : 		 STEVEN ADLER дебютировал с новым вокалистом

5 апр 2018 : 		 Брат STEVEN'a ADLER обвиняет его бывших коллег в жадности

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления STEVEN ADLER

12 фев 2018 : 		 STEVEN ADLER хочет сыграть целиком "Appetite For Destruction"

5 окт 2017 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

9 май 2017 : 		 LITA FORD, JEFF PILSON выступили с STEVEN'ом ADLER'ом

18 мар 2017 : 		 STEVEN ADLER больше не хочет обсуждать выступления с GUNS N' ROSES
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STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES



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Видео исполнения STEVEN'ом ADLER'ом материала GUNS N' ROSES в рамках выступления 10 июля в Susquehanna Valley Event Center, Selinsgrove, Пеннсильвания, доступно ниже.

Watch STEVEN ADLER Perform GUNS N





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