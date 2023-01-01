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*Новое видео группы METALLICA 52
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 35
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 26
*Вокалист HELLOWEEN — о вокалисте HELLOWEEN: «Почему я не вст... 22
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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Adler

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23 янв 2023 : 		 STEVEN ADLER исполняет трек GUNS N' ROSES

3 июн 2022 : 		 STEVEN ADLER: «Играть мне в кайф»

6 окт 2021 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

10 сен 2021 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

16 июл 2021 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

7 июл 2021 : 		 STEVEN ADLER исполняет материал GUNS N' ROSES

31 дек 2019 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

18 дек 2019 : 		 STEVEN ADLER о выступлении с бывшими коллегами

3 сен 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

16 июл 2019 : 		 STEVEN ADLER впервые выступил вживую после инцидента с ранением

5 июл 2019 : 		 STEVEN ADLER принес извинения

30 июн 2019 : 		 STEVEN ADLER не пытался покончить с собой, а колотое ранение — «несчастный случай»

28 июн 2019 : 		 Бывший барабанщик GUNS N 'ROSES госпитализирован после попытки себя зарезать

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

7 май 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

3 янв 2019 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

17 дек 2018 : 		 Видео с выступления бывшего барабанщика GUNS N' ROSES

30 авг 2018 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

22 авг 2018 : 		 STEVEN ADLER вновь поменял вокалиста

8 июн 2018 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

22 май 2018 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES вместе с участниками STEEL PANTHER

15 май 2018 : 		 Видео с выступления новой группы STEVEN ADLER

8 май 2018 : 		 STEVEN ADLER дебютировал с новым вокалистом

5 апр 2018 : 		 Брат STEVEN'a ADLER обвиняет его бывших коллег в жадности

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления STEVEN ADLER
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|||| сегодня

STEVEN ADLER исполняет трек GUNS N' ROSES



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Видео с выступления STEVEN'a ADLER'a в рамках RokIsland Fest, Key West, Florida, доступно для просмотра ниже.




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