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*Гитарист METALLICA дал петуха 20
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
*Старый член вернулся в MEGADETH 15
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Adler

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3 июн 2022 : 		 STEVEN ADLER: «Играть мне в кайф»

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STEVEN ADLER: «Играть мне в кайф»



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STEVEN ADLER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, получает ли он удовольствие от игры:

«Я практикуюсь целыми днями ежедневно. Если я репетирую, то потому, что мне это очень нравится; я получаю от этого такой кайф. А играть вживую — это ещё больший кайф, особенно когда люди подпевают песням».

Что касается того, какие песни ему больше всего нравится исполнять вживую со своей сольной группой, Adler ответил следующее:

«Конечно, песни GN'R, но мне очень нравится и приятно видеть, как публика прониклась песнями из моего альбома [2012] ADLER "Back From The Dead". Мы исполняем две или три песни ADLER "Back From The Dead" в нашем сете, и люди даже не понимают, что это что-то другое; они думают, что это та же самая музыка, которую я играл»

Guest: GNR Steven Adler вЂ“ May 27, 2022

https://dl.dropbox.com/s/4e6qebu8qf3zj73/IST_05_27_22.mp3





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