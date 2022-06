сегодня



STEVEN ADLER: «Играть мне в кайф»



STEVEN ADLER в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, получает ли он удовольствие от игры:



«Я практикуюсь целыми днями ежедневно. Если я репетирую, то потому, что мне это очень нравится; я получаю от этого такой кайф. А играть вживую — это ещё больший кайф, особенно когда люди подпевают песням».



Что касается того, какие песни ему больше всего нравится исполнять вживую со своей сольной группой, Adler ответил следующее:



«Конечно, песни GN'R, но мне очень нравится и приятно видеть, как публика прониклась песнями из моего альбома [2012] ADLER "Back From The Dead". Мы исполняем две или три песни ADLER "Back From The Dead" в нашем сете, и люди даже не понимают, что это что-то другое; они думают, что это та же самая музыка, которую я играл»





