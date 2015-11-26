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CREMATORY подписали контракт с NAPALM RECORDS



Германские металлисты CREMATORY подписали контракт с Napalm Records. Следующий альбом коллектива должен выйти весной 2020 года. Вслед за выходом диска группа намерена отправиться в обширный тур.



Комментарии музыкантов:



«Мы рассчитываем на сотрудничество с Napalm Records и Napalm Events Booking, и мы рады объявить о выпуске нашего нового студийного альбома и новом туре весной/летом 2020 года.



После 28 лет CREMATORY здорово стать частью Napalm Records и Napalm Events Booking с их всемирными связями, дистрибуцией и великолепным отделом продвижения. Они являются одним из ведущих металлических лейблов в мире».











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