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Crematory

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9 май 2019 : 		 CREMATORY подписали контракт с NAPALM RECORDS

28 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

14 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

4 апр 2018 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

16 мар 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

14 мар 2018 : 		 Лидер CREMATORY: «А может, нам кончить весной?»

25 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREMATORY

9 ноя 2017 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет весной

31 авг 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CREMATORY

14 июн 2017 : 		 Концертный релиз CREMATORY выйдет в сентябре

5 сен 2016 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

1 июн 2016 : 		 Новое видео CREMATORY

15 апр 2016 : 		 Новое видео CREMATORY

14 мар 2016 : 		 Новое видео CREMATORY

24 фев 2016 : 		 CREMATORY сменили басиста

22 янв 2016 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет в апреле

24 сен 2015 : 		 CREMATORY начали запись

31 июл 2015 : 		 Новые гитаристы CREMATORY

30 апр 2015 : 		 DVD CREMATORY выйдет в июне

21 мар 2015 : 		 CREMATORY ищут нового гитариста

28 янв 2015 : 		 CREMATORY начнут запись в мае

10 фев 2014 : 		 Новое видео CREMATORY

10 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREMATORY

18 ноя 2013 : 		 Новое видео CREMATORY

30 сен 2013 : 		 Обложка бокс-сета CREMATORY

4 сен 2013 : 		 CREMATORY на SPV/STEAMHAMMER
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CREMATORY подписали контракт с NAPALM RECORDS



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Германские металлисты CREMATORY подписали контракт с Napalm Records. Следующий альбом коллектива должен выйти весной 2020 года. Вслед за выходом диска группа намерена отправиться в обширный тур.

Комментарии музыкантов:

«Мы рассчитываем на сотрудничество с Napalm Records и Napalm Events Booking, и мы рады объявить о выпуске нашего нового студийного альбома и новом туре весной/летом 2020 года.

После 28 лет CREMATORY здорово стать частью Napalm Records и Napalm Events Booking с их всемирными связями, дистрибуцией и великолепным отделом продвижения. Они являются одним из ведущих металлических лейблов в мире».



CREMATORY Signs With NAPALM RECORDS; New Album Due In 2020



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

streame


9 май 2019, 11:56		Большая ошибка для Napalm Records

Thrashcrow


9 май 2019, 13:17		Streame, там не идиоты сидят. Crematory отличная группа!

gravitgroove


9 май 2019, 13:19		была в 90е

matthew3833


9 май 2019, 13:45		Последние 2 альбома хороши, не надо тут. Вот в период с 2004 по 2014 включительно всё было весьма печально, но сейчас они идут в нужную сторону.

Hellg


9 май 2019, 14:35		В определённый период существования группы, от неё уже не надо ждать развития и экспериментов (если только эксперименты не являются их кредо). Им уже можно позволить просто записывать музыку в наработанном, узнаваемом стиле и не клеймить за однообразие.
Не будет уже второго Transmigration, Ezoпtrone или Shades of God. Надо радоваться добротным, хорошо скроенным альбомам.

Soror


9 май 2019, 14:37		Феликс побрился налысо...


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