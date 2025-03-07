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*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 40
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Crematory

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Новое видео CREMATORY



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"Welt Aus Glas", новое видео CREMATORY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Destination", релиз которого намечен на второе мая.




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7 мар 2025
Damien
Очень понравились и песня, и клип! Ничего принципиально нового здесь, конечно, нет (да и не больно-то и надо), но, что самое главное, никуда не исчезли мелодизм, динамика и драйв. Браво!

И, кстати, "мир из стекла" - очень точная, прямо-таки убийственная метафора нынешней во многом хрупкой и шаткой действительности.

просмотров: 208

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