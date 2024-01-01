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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 22
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 18
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
*Новое видео LINKIN PARK 15
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Crematory

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2 ноя 2024 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет весной

31 мар 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CREMATORY

21 фев 2023 : 		 Новый сингл CREMATORY

16 июн 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

24 май 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

14 апр 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

23 мар 2022 : 		 Новое видео CREMATORY

9 дек 2021 : 		 CREMATORY нашли басиста

28 дек 2020 : 		 CREMATORY завершили запись демо

15 сен 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

3 июл 2020 : 		 Кавер-версия WHITE LION от CREMATORY

19 мар 2020 : 		 CREMATORY в студии

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6 фев 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

9 май 2019 : 		 CREMATORY подписали контракт с NAPALM RECORDS

28 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

14 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

4 апр 2018 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

16 мар 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

14 мар 2018 : 		 Лидер CREMATORY: «А может, нам кончить весной?»

25 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREMATORY

9 ноя 2017 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет весной

31 авг 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CREMATORY

14 июн 2017 : 		 Концертный релиз CREMATORY выйдет в сентябре

5 сен 2016 : 		 Видео с текстом от CREMATORY
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Новый альбом CREMATORY выйдет весной



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CREMATORY в настоящий момент завершают работу над новым альбомом, получившим название Destination, релиз которого намечен на второе мая. Обещается возвращение к классическом готик-металлу с множеством хитовых хитов.

«Новый студийный альбом Destination — это гениальная смесь готик-метала 90-х, такого как Illusions, в сочетании с жесткими мелодичными дэт-металлическими гимнами, как Act Seven, и современными электронными песнями с немецкой лирикой в стиле Revolution. БОльшего и представить невозможно», — радостно восклицает барабанщик Markus Jüllich и добавляет: «С Destination определяется новый стандарт современной эпохи мелодичного готик-металла! Предыдущий альбом Inglorious Darkness стал началом того, что Felix снова стал петь все песни самостоятельно, и теперь мы добились идеальной точности попадания в цель с Destination!»

CREMATORY To Release Destination Album In May; 2025 German Tour Dates Confirmed




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