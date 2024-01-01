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Новый альбом CREMATORY выйдет весной



CREMATORY в настоящий момент завершают работу над новым альбомом, получившим название Destination, релиз которого намечен на второе мая. Обещается возвращение к классическом готик-металлу с множеством хитовых хитов.



«Новый студийный альбом Destination — это гениальная смесь готик-метала 90-х, такого как Illusions, в сочетании с жесткими мелодичными дэт-металлическими гимнами, как Act Seven, и современными электронными песнями с немецкой лирикой в стиле Revolution. БОльшего и представить невозможно», — радостно восклицает барабанщик Markus Jüllich и добавляет: «С Destination определяется новый стандарт современной эпохи мелодичного готик-металла! Предыдущий альбом Inglorious Darkness стал началом того, что Felix снова стал петь все песни самостоятельно, и теперь мы добились идеальной точности попадания в цель с Destination!»







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