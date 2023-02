21 фев 2023



Новый сингл CREMATORY



Rest in Peace, новый визуальный ряд от CREMATORY, доступен для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Inglorious Darkness", выход которого состоялся 27 мая на Napalm Records:



Inglorious Darkness

Break Down the Walls

Trümmerwelten

Rest in Peace

The Sound of My Life

Tränen der Zeit

Until We Meet Again

Zur Hölle

Not for the Innocent

Forsaken

Das Ende







+0 -0



просмотров: 209