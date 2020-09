сегодня



Новое видео CREMATORY



"Like The Tides", новое видео группы CREMATORY, доступно для просмотра ниже. Это кавер-версия классической композиции !distain. Трек вошёл в последнюю на текущий момент работу коллектива, получившую название "Unbroken".



Трек-лист:



"Unbroken"

"Awaits Me"

"Rise And Fall"

"Behind The Wall"

"The Kingdom"

"Inside My Heart"

"The Downfall"

"My Dreams Have Died"

"I Am"

"Broken Heroes"

"A Piece Of Time"

"Voices"

"Abduction"

"As Darkness Calls"

"Like The Tides"







