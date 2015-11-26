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Crematory

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15 сен 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

3 июл 2020 : 		 Кавер-версия WHITE LION от CREMATORY

19 мар 2020 : 		 CREMATORY в студии

3 мар 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

6 фев 2020 : 		 Новое видео CREMATORY

9 янв 2020 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

9 май 2019 : 		 CREMATORY подписали контракт с NAPALM RECORDS

28 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

14 апр 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

4 апр 2018 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

16 мар 2018 : 		 Новое видео CREMATORY

14 мар 2018 : 		 Лидер CREMATORY: «А может, нам кончить весной?»

25 янв 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CREMATORY

9 ноя 2017 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет весной

31 авг 2017 : 		 Фрагмент нового DVD CREMATORY

14 июн 2017 : 		 Концертный релиз CREMATORY выйдет в сентябре

5 сен 2016 : 		 Видео с текстом от CREMATORY

1 июн 2016 : 		 Новое видео CREMATORY

15 апр 2016 : 		 Новое видео CREMATORY

14 мар 2016 : 		 Новое видео CREMATORY

24 фев 2016 : 		 CREMATORY сменили басиста

22 янв 2016 : 		 Новый альбом CREMATORY выйдет в апреле

24 сен 2015 : 		 CREMATORY начали запись

31 июл 2015 : 		 Новые гитаристы CREMATORY

30 апр 2015 : 		 DVD CREMATORY выйдет в июне

21 мар 2015 : 		 CREMATORY ищут нового гитариста
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Новое видео CREMATORY



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"Like The Tides", новое видео группы CREMATORY, доступно для просмотра ниже. Это кавер-версия классической композиции !distain. Трек вошёл в последнюю на текущий момент работу коллектива, получившую название "Unbroken".

Трек-лист:

"Unbroken"
"Awaits Me"
"Rise And Fall"
"Behind The Wall"
"The Kingdom"
"Inside My Heart"
"The Downfall"
"My Dreams Have Died"
"I Am"
"Broken Heroes"
"A Piece Of Time"
"Voices"
"Abduction"
"As Darkness Calls"
"Like The Tides"

CREMATORY Debut



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