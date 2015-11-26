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Body Count

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18 фев 2017 : 		 Новое видео BODY COUNT

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13 янв 2017 : 		 Лидер MEGADETH на новом альбоме BODY COUNT

16 сен 2016 : 		 MAX CAVALERA на новом альбоме BODY COUNT

6 июл 2016 : 		 BODY COUNT исполняют SLAYER

29 июн 2016 : 		 Новый альбом BODY COUNT выйдет в 2017

17 июн 2016 : 		 BODY COUNT на CENTURY MEDIA

10 июн 2015 : 		 Видео с выступления BODY COUNT
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Фронтмен BODY COUNT всё ещё сочиняет материал для нового альбома



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Группа BODY COUNT, основанная хип-хоп-исполнителем Ice-T, закончила сочинение 7 из 11 песен, которые должны войти в предстоящий альбом, получивший название "Carnivore".

Ice-T опубликовал в Твиттере следующее сообщение: «Всё ещё сочиняю песни для нового альбома ВС... 7 из 11 готовы. Только что закончил одну под названием "The Critical Beatdown". Конечно, не версия @McsUltra, хотя... Ха-ха».

На вопрос поклонника о том, чем определяется количество треков на альбоме, Ice-T ответил следующее: «После 10 песен, по моему мнению, ты уже работаешь над двойным альбомом. Я лучше сделаю 10 убойных треков, чем 20 песен, 10 из которых — порожняк».

Выход нового альбома намечен до конца этого года.

По словам Ice-T, он решил назвать новый альбом BODY COUNT "Carnivore" (в переводе с английского — «плотоядное животное»), потому что «люди становятся слишком мягкими»:

«Для меня нормально сказать: "О, я веган" или "Я вегетарианец". Я говорю, что я плотоядный — я ем только мясо. Мне говорят: "Что за хрень?" Я думаю, что человек, который придёт за тобой, не будет вегетарианцем, — это будет [некто] плотоядный».



ICE-T






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