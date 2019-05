сегодня



Фронтмен BODY COUNT всё ещё сочиняет материал для нового альбома



Группа BODY COUNT, основанная хип-хоп-исполнителем Ice-T, закончила сочинение 7 из 11 песен, которые должны войти в предстоящий альбом, получивший название "Carnivore".



Ice-T опубликовал в Твиттере следующее сообщение: «Всё ещё сочиняю песни для нового альбома ВС... 7 из 11 готовы. Только что закончил одну под названием "The Critical Beatdown". Конечно, не версия @McsUltra, хотя... Ха-ха».



На вопрос поклонника о том, чем определяется количество треков на альбоме, Ice-T ответил следующее: «После 10 песен, по моему мнению, ты уже работаешь над двойным альбомом. Я лучше сделаю 10 убойных треков, чем 20 песен, 10 из которых — порожняк».



Выход нового альбома намечен до конца этого года.



По словам Ice-T, он решил назвать новый альбом BODY COUNT "Carnivore" (в переводе с английского — «плотоядное животное»), потому что «люди становятся слишком мягкими»:



«Для меня нормально сказать: "О, я веган" или "Я вегетарианец". Я говорю, что я плотоядный — я ем только мясо. Мне говорят: "Что за хрень?" Я думаю, что человек, который придёт за тобой, не будет вегетарианцем, — это будет [некто] плотоядный».









Still writing this new BC album... 7 of 11 songs done ✅Just finished one called ‘The Critical Beatdown’ not the @McsUltra version though... lol 🤘🏽💥🤛🏽 @BodyCountBand pic.twitter.com/hjbk8vkYkX — ICE T (@FINALLEVEL) May 8, 2019

After 10 songs I personally think you’re working on a double album.. I’d rather do 10 bangers than 20 with 10 filler.. https://t.co/QhbgMyJUlW — ICE T (@FINALLEVEL) May 8, 2019







