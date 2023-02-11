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DAVE MUSTAINE хочет на новый BODY COUNT



Ice-T в недавней беседе с Metal Hammer рассказал о ближайших планах группы:



«Мы записали девять песен и собираемся включить в альбом 15. Это был не самый простой альбом, просто потому, что мы выходим на сцену после "Carnivore". Это был отличный, отмеченный наградами альбом, но мы так и не смогли его представить. Исполнение песен в туре обычно вдохновляет на следующий альбом, так что мы подошли к работе над новым диском несколько остывшими, с чистого листа.



Dave Mustaine уже связался с нами. Он хочет написать песню. В своё время он работал с нами над "Bloodlust" — он написал "Civil War". Но обычно мы делаем альбом BODY COUNT сначала сами, а потом уже приглашаем посторонних людей».







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