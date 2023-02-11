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*MEGADETH кинули автора обложки? 33
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 31
*Новое видео LIMP BIZKIT 29
*Потери в NERVOSA 24
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Body Count

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11 фев 2023 : 		 DAVE MUSTAINE хочет на новый BODY COUNT

18 окт 2022 : 		 Новый альбом BODY COUNT может быть готов к концу года

21 фев 2022 : 		 BODY COUNT приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

25 июн 2021 : 		 BODY COUNT приступили к работе над альбомом

24 мар 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

15 мар 2021 : 		 BODY COUNT получили Грэмми

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BODY COUNT

27 июл 2020 : 		 Анимированное видео от BODY COUNT

24 июн 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

23 июн 2020 : 		 Лидер BODY COUNT — о песне "Cop Killer"

21 май 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от BODY COUNT Feat. THE OFFERING

28 мар 2020 : 		 Вокалист BODY COUNT о коронавирусе: «Рано или поздно, но такое бы случилось»

28 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT

22 фев 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

19 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT

13 янв 2020 : 		 Музыканты EVANESCENCE, HATEBREED, POWER TRIP на новом альбоме BODY COUNT

13 дек 2019 : 		 Новая песня BODY COUNT

24 сен 2019 : 		 BODY COUNT сводят альбом

11 май 2019 : 		 Фронтмен BODY COUNT всё ещё сочиняет материал для нового альбома

9 апр 2019 : 		 BODY COUNT приступили к записи

1 мар 2019 : 		 BODY COUNT запишут новый альбом

2 июл 2018 : 		 DAVE LOMBARDO присоединился на сцене к BODY COUNT

18 май 2018 : 		 Новое видео BODY COUNT c Max'ом Cavalera

29 янв 2018 : 		 BODY COUNT выступили на Грэмми
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DAVE MUSTAINE хочет на новый BODY COUNT



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Ice-T в недавней беседе с Metal Hammer рассказал о ближайших планах группы:

«Мы записали девять песен и собираемся включить в альбом 15. Это был не самый простой альбом, просто потому, что мы выходим на сцену после "Carnivore". Это был отличный, отмеченный наградами альбом, но мы так и не смогли его представить. Исполнение песен в туре обычно вдохновляет на следующий альбом, так что мы подошли к работе над новым диском несколько остывшими, с чистого листа.

Dave Mustaine уже связался с нами. Он хочет написать песню. В своё время он работал с нами над "Bloodlust" — он написал "Civil War". Но обычно мы делаем альбом BODY COUNT сначала сами, а потом уже приглашаем посторонних людей».




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11 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
Body Count прикольная группа, но я всё-таки жду от Ice-T какой-нибудь бомбический хип-хоп сольник в духе его первых альбомов... Пойду послушаю Original Ganster.

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