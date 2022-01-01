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Новый альбом BODY COUNT может быть готов к концу года



Ice-T в рамках недавней беседы поделился планами относительно BODY COUNT:



«Продюсером снова будет Will Putney. У нас было три подряд отличных альбома, когда мы работали с ним; он всё понимает. Я называю его "Dr. Dre от металла", потому что у него есть способность продюсировать разные группы, но делать так, чтобы они звучали как они сами, только лучше.



Мы записали "Carnivore", и как раз когда должна была начаться наша первая гастрольная сессия, ударил COVID. Он закрыл все турне по штатам; 35 европейских фестивалей остановились; и мы не смогли по-настоящему представить альбом; мы не смогли выйти на сцену, и это полный отстой.



Вы делаете альбомы, чтобы исполнять их; вы не делаете их, чтобы просто сидеть дома. И мы получили "Грэмми" за этот альбом. Это было здорово; это отличная награда. Это немного сгладило впечатление от того, что мы выпустили альбом на мёртвой сцене; это сгладило впечатление от происходящего. Но потом лейбл сказал: "Хорошо, мы выпустим ещё один альбом". А я такой: "Подождите-ка. Мы даже этот не успели толком откатать"».



По словам музыканта, он уже записал партии вокала для шести треков альбома, получившего название "Merciless", и работа над ним должна быть завершена до конца этого года.







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