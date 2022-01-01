Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
*Старт ELLEFSON, YOUNG & POLAND 9
*ACCEPT выступили без вокалиста 7
*Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего ... 7
*KING DIAMOND — о том, как на отчисления от кавер-версии META... 6
*BILLY SHEEHAN: «Саентология — сила!» 5
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
[= ||| все новости группы



*

Body Count

*



18 окт 2022 : 		 Новый альбом BODY COUNT может быть готов к концу года

21 фев 2022 : 		 BODY COUNT приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

25 июн 2021 : 		 BODY COUNT приступили к работе над альбомом

24 мар 2021 : 		 Новое видео BODY COUNT

15 мар 2021 : 		 BODY COUNT получили Грэмми

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления BODY COUNT

27 июл 2020 : 		 Анимированное видео от BODY COUNT

24 июн 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

23 июн 2020 : 		 Лидер BODY COUNT — о песне "Cop Killer"

21 май 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от BODY COUNT Feat. THE OFFERING

28 мар 2020 : 		 Вокалист BODY COUNT о коронавирусе: «Рано или поздно, но такое бы случилось»

28 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT

22 фев 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

19 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT

13 янв 2020 : 		 Музыканты EVANESCENCE, HATEBREED, POWER TRIP на новом альбоме BODY COUNT

13 дек 2019 : 		 Новая песня BODY COUNT

24 сен 2019 : 		 BODY COUNT сводят альбом

11 май 2019 : 		 Фронтмен BODY COUNT всё ещё сочиняет материал для нового альбома

9 апр 2019 : 		 BODY COUNT приступили к записи

1 мар 2019 : 		 BODY COUNT запишут новый альбом

2 июл 2018 : 		 DAVE LOMBARDO присоединился на сцене к BODY COUNT

18 май 2018 : 		 Новое видео BODY COUNT c Max'ом Cavalera

29 янв 2018 : 		 BODY COUNT выступили на Грэмми

7 дек 2017 : 		 BODY COUNT выступят на открытии Грэмми
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом BODY COUNT может быть готов к концу года



zoom
Ice-T в рамках недавней беседы поделился планами относительно BODY COUNT:

«Продюсером снова будет Will Putney. У нас было три подряд отличных альбома, когда мы работали с ним; он всё понимает. Я называю его "Dr. Dre от металла", потому что у него есть способность продюсировать разные группы, но делать так, чтобы они звучали как они сами, только лучше.

Мы записали "Carnivore", и как раз когда должна была начаться наша первая гастрольная сессия, ударил COVID. Он закрыл все турне по штатам; 35 европейских фестивалей остановились; и мы не смогли по-настоящему представить альбом; мы не смогли выйти на сцену, и это полный отстой.

Вы делаете альбомы, чтобы исполнять их; вы не делаете их, чтобы просто сидеть дома. И мы получили "Грэмми" за этот альбом. Это было здорово; это отличная награда. Это немного сгладило впечатление от того, что мы выпустили альбом на мёртвой сцене; это сгладило впечатление от происходящего. Но потом лейбл сказал: "Хорошо, мы выпустим ещё один альбом". А я такой: "Подождите-ка. Мы даже этот не успели толком откатать"».

По словам музыканта, он уже записал партии вокала для шести треков альбома, получившего название "Merciless", и работа над ним должна быть завершена до конца этого года.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 159

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом