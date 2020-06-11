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Лидер BODY COUNT — о песне "Cop Killer"



Вокалист BODY COUNT Ice-T в интервью Washington Post ответил на вопрос о том, понимают ли сейчас подростки его песню "Cop Killer" лучше, чем в те времена, когда она была выпущена:



«Это была песня о ком-то, кто в какой-то момент так разозлился, что напал на копов. Мы не хотим иметь с ним дело. Но часто ты предупреждаешь людей, говоря, что такое может случиться. Я никогда не убивал копов. Я написал лучшие песни, которые больше соответствуют тому, во что я верю сегодня. Тогда я был немного более радикален. "No Lives Matter" обращается к моим чувствам в этот момент времени. Но вы должны понимать, что Ice 30-летней выдержки отличается от Ice'a 62-летней выдержки».



Так тогда какой же он, 62-летний Ice:



«Мое правильное направление сейчас — знать своих союзников и продолжать двигаться вперёд. Не сдавайтесь. Давайте накажем убийц Бреонны Тейлор (13 марта 2020 года полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками, и у них была наводка, что запрещённые вещества могут храниться и в доме Тейлор, после чего они ворвались к ней, выбив дверь в доме девушки, из-за чего её парень Кеннет Уолкер подумал, что их грабят. Он открыл огонь, и началась перестрелка. Сотрудники полиции 8 раз попали в Бреону, она погибла). Давайте сделаем это».







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