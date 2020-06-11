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Body Count

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23 июн 2020 : 		 Лидер BODY COUNT — о песне "Cop Killer"

21 май 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

24 апр 2020 : 		 Обучающее видео от BODY COUNT Feat. THE OFFERING

28 мар 2020 : 		 Вокалист BODY COUNT о коронавирусе: «Рано или поздно, но такое бы случилось»

28 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT

22 фев 2020 : 		 Новое видео BODY COUNT

19 фев 2020 : 		 Рассказ об издании альбома BODY COUNT

13 янв 2020 : 		 Музыканты EVANESCENCE, HATEBREED, POWER TRIP на новом альбоме BODY COUNT

13 дек 2019 : 		 Новая песня BODY COUNT

24 сен 2019 : 		 BODY COUNT сводят альбом

11 май 2019 : 		 Фронтмен BODY COUNT всё ещё сочиняет материал для нового альбома

9 апр 2019 : 		 BODY COUNT приступили к записи

1 мар 2019 : 		 BODY COUNT запишут новый альбом

2 июл 2018 : 		 DAVE LOMBARDO присоединился на сцене к BODY COUNT

18 май 2018 : 		 Новое видео BODY COUNT c Max'ом Cavalera

29 янв 2018 : 		 BODY COUNT выступили на Грэмми

7 дек 2017 : 		 BODY COUNT выступят на открытии Грэмми

4 окт 2017 : 		 Новое видео BODY COUNT

19 июл 2017 : 		 Кавер-версия SLAYER от BODY COUNT

22 июн 2017 : 		 Новое видео BODY COUNT

18 май 2017 : 		 Новое видео BODY COUNT

23 апр 2017 : 		 ICE-T объяснил, как DAVE MUSTAINE оказался на новом альбоме BODY COUNT

25 мар 2017 : 		 Новое видео BODY COUNT

21 мар 2017 : 		 Гитарист BODY COUNT критикует Дональда Трампа

11 мар 2017 : 		 Новая песня BODY COUNT

2 мар 2017 : 		 Сэмплы с нового альбома BODY COUNT
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Лидер BODY COUNT — о песне "Cop Killer"



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Вокалист BODY COUNT Ice-T в интервью Washington Post ответил на вопрос о том, понимают ли сейчас подростки его песню "Cop Killer" лучше, чем в те времена, когда она была выпущена:

«Это была песня о ком-то, кто в какой-то момент так разозлился, что напал на копов. Мы не хотим иметь с ним дело. Но часто ты предупреждаешь людей, говоря, что такое может случиться. Я никогда не убивал копов. Я написал лучшие песни, которые больше соответствуют тому, во что я верю сегодня. Тогда я был немного более радикален. "No Lives Matter" обращается к моим чувствам в этот момент времени. Но вы должны понимать, что Ice 30-летней выдержки отличается от Ice'a 62-летней выдержки».

Так тогда какой же он, 62-летний Ice:

«Мое правильное направление сейчас — знать своих союзников и продолжать двигаться вперёд. Не сдавайтесь. Давайте накажем убийц Бреонны Тейлор (13 марта 2020 года полиция проводила задержание жителей соседнего дома по подозрению в торговле наркотиками, и у них была наводка, что запрещённые вещества могут храниться и в доме Тейлор, после чего они ворвались к ней, выбив дверь в доме девушки, из-за чего её парень Кеннет Уолкер подумал, что их грабят. Он открыл огонь, и началась перестрелка. Сотрудники полиции 8 раз попали в Бреону, она погибла). Давайте сделаем это».

ICE-T Reflects On Controversial BODY COUNT Song



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