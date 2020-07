сегодня



Анимированное видео от BODY COUNT



"Thee Critical Beatdown", новое анимированное видео группы BODY COUNT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Carnivore", выпущенного в марте на Century Media.



Трек-лист:



01. Carnivore



02. Point The Finger (feat. Riley Gale)



03. Bum-Rush



04. Ace Of Spades



05. Another Level (feat. Jamey Jasta)



06. Colors (2020)



07. No Remorse



08. When I'm Gone (feat. Amy Lee)



09. Thee Critical Beatdown



10. The Hate Is Real













+0 -0



просмотров: 141