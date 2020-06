14 июн 2020



Новое видео VEGA



"How We Live", новое видео группы VEGA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Grit Your Teeth", выпущенного 12 июня на Frontier Music Srl.



Трек-лист:



"Blind"

"(I Don't Need) Perfection"

"Grit Your Teeth"

"Man On A Mission"

"Don't Fool Yourself Again"

"Consequence Of Having A Heart"

"This One's For You"

"Battles Ain't A War"

"Save Me From Myself"

"How We Live"

"Done With Me"







