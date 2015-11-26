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Vega

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9 апр 2018 : 		 Новая песня VEGA

18 мар 2018 : 		 Новое видео VEGA

6 мар 2018 : 		 Новая песня VEGA

4 май 2016 : 		 Новое видео VEGA

29 апр 2016 : 		 Новая песня VEGA

15 апр 2016 : 		 Новая песня VEGA

17 мар 2016 : 		 Видео с текстом от VEGA

23 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VEGA

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14 сен 2014 : 		 Новая песня VEGA

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|||| 14 июн 2020

Новое видео VEGA



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"How We Live", новое видео группы VEGA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Grit Your Teeth", выпущенного 12 июня на Frontier Music Srl.

Трек-лист:

"Blind"
"(I Don't Need) Perfection"
"Grit Your Teeth"
"Man On A Mission"
"Don't Fool Yourself Again"
"Consequence Of Having A Heart"
"This One's For You"
"Battles Ain't A War"
"Save Me From Myself"
"How We Live"
"Done With Me"

VEGA Release "How We Live" Music Video; Grit Your Teeth Album Out Now



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