Новое видео VEGA

"How We Live", новое видео группы VEGA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Grit Your Teeth", выпущенного 12 июня на Frontier Music Srl.
Трек-лист:
"Blind"
"(I Don't Need) Perfection"
"Grit Your Teeth"
"Man On A Mission"
"Don't Fool Yourself Again"
"Consequence Of Having A Heart"
"This One's For You"
"Battles Ain't A War"
"Save Me From Myself"
"How We Live"
"Done With Me"
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