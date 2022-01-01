Кавер-версия DEF LEPPARD от VEGA

VEGA опубликовали собственную версию хита DEF LEPPARD "Animal", которая будет включена в цифровую версию альбома "Anarchy And Unity":
"Beautiful Lie"
"Sooner Or Later"
"End Of The Fade"
"Ain't Who I Am"
"Welcome To Wherever"
"Bring The Riot"
"Live For Me"
"Kneel To You"
"Glow"
"C'mon"
"Had Enough"
"2Die4"
"Animal" (Def Leppard cover) (Digital Bonus Track)
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).