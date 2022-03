15 мар 2022



Кавер-версия DEF LEPPARD от VEGA



VEGA опубликовали собственную версию хита DEF LEPPARD "Animal", которая будет включена в цифровую версию альбома "Anarchy And Unity":



"Beautiful Lie"

"Sooner Or Later"

"End Of The Fade"

"Ain't Who I Am"

"Welcome To Wherever"

"Bring The Riot"

"Live For Me"

"Kneel To You"

"Glow"

"C'mon"

"Had Enough"

"2Die4"

"Animal" (Def Leppard cover) (Digital Bonus Track)







+0 -1



просмотров: 183