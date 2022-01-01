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Vega

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15 мар 2022 : 		 Кавер-версия DEF LEPPARD от VEGA

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15 авг 2021 : 		 Новое видео VEGA

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14 дек 2019 : 		 VEGA перезаписали первый сингл

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6 мар 2018 : 		 Новая песня VEGA

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29 апр 2016 : 		 Новая песня VEGA

15 апр 2016 : 		 Новая песня VEGA

17 мар 2016 : 		 Видео с текстом от VEGA

23 фев 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома VEGA

16 янв 2015 : 		 Новое видео VEGA

14 сен 2014 : 		 Новая песня VEGA

6 авг 2014 : 		 Вокалист DEF LEPPARD на новом альбоме VEGA

8 сен 2010 : 		 VEGA на FRONTIERS RECORDS
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|||| 15 мар 2022

Кавер-версия DEF LEPPARD от VEGA



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VEGA опубликовали собственную версию хита DEF LEPPARD "Animal", которая будет включена в цифровую версию альбома "Anarchy And Unity":

"Beautiful Lie"
"Sooner Or Later"
"End Of The Fade"
"Ain't Who I Am"
"Welcome To Wherever"
"Bring The Riot"
"Live For Me"
"Kneel To You"
"Glow"
"C'mon"
"Had Enough"
"2Die4"
"Animal" (Def Leppard cover) (Digital Bonus Track)

VEGA Streaming Cover Of DEF LEPPARD Classic "Animal"




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